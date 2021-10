L'OPPO Reno7 commence à livrer ses secrets en vue d'un lancement en novembre

En l'occurrence, l'informateur dit savoir de quel bois le Reno7 sera fait, côté photo. En lieu et place d'un capteur 64 MP dont on commence à avoir fait le tour, ce nouveau modèle devrait s'équiper d'un Sony IMX766 de 50 MP.

Une régression ? Du tout ! En réalité, ce nouveau capteur est bien plus capable que celui intégré dans le Reno6. Avec sa taille plus généreuse de 1/1.56", il est en mesure de capter plus de lumière et, in fine, d'offrir des images plus flatteuses. Notamment en basse luminosité. En fait, il s'agit du même capteur actuellement intégré au Reno6 Pro qui vient juste de sortir dans l'Hexagone. Et à en croire notre test complet, il remplit parfaitement son office.