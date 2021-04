Oppo pourrait concurrencer l'AirTag d'Apple avec un tracker rechargeable en USB-C

Il y a quelques jours, Apple officialisait ses nouveaux AirTag, en réponse aux Tile et SmartTag de Samsung. Et de son côté, Oppo prépare d'ores et déjà la riposte, avec des trackers sensiblement identiques qui devraient répondre à l'appellation « Smart Tag ».

Le groupe chinois lancerait ainsi sa propre gamme de trackers, dont le fonctionnement reposerait ici aussi sur l'Ultra Wideband (UWB) ou Ultra Large Bande (ULB) en français, pour assurer une grande précision.