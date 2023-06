OnePlus Nord 3 : Ça y est, on sait quand il sort !

Comme on peut le voir sur les images ci-dessus, du changement a été apporté au design du téléphone, qui adopte les codes des derniers téléphones à la mode avec des bords beaucoup plus plats que la version précédente. L'appareil photo est aussi intéressant avec ses deux modules, dont le second intègre deux caméras, accompagné d'un double flash. Par contre, il semble que les coloris ne bougent pas, les déclinaisons Blue Haze et Gray Sierra étant les seules à nouveau proposées.

Pour rappel, il a fallu attendre deux ans pour que le géant de la tech propose une suite à sa gamme, après le OnePlus Nord 2 5G sorti à l'été 2021. Entretemps, OnePlus avait aussi proposé un OnePlus Nord 2T, version améliorée du précédent. Autant dire qu'il y a depuis eu un léger vide, qu'on espère bientôt comblé par ce « flagship killer ».