OnePlus tease un écran ultra-lumineux pour la Nord Watch

Au fil des jours, OnePlus va continuer de teaser certains éléments concernant sa Nord Watch à venir. Vraisemblablement, la firme chinoise pourrait officialiser sa nouvelle montre d'ici la fin du mois de septembre. Ainsi, le 22 septembre, OnePlus livrera un autre atout de sa montre. Le 24 septembre, on découvrira le taux de rafraîchissement de l'écran, tandis que les modes sportifs et une fonction de santé dédiée à la gent féminine seront officialisés les 26 et 28 septembre.