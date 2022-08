La nouvelle OnePlus Nord Watch se déclinera en 2 form-factors pour s'adapter aux goûts de chacun

Les modèles rectangulaires se distinguent pour leur part par des cadrans de tailles différentes et des attaches distinctes. On y trouve par contre dans les deux cas un bouton latéral. Les six modèles de OnePlus Nord Watch seraient enfin dotés d'une puce GPS.

91Mobile croit pour le reste savoir quelle sera la définition appliquée à ces différentes variantes de la tocante connectée de OnePlus : les modèles circulaires miseraient sur 240 x 240 px ou 390 x 390 px en fonction du cadran choisi, contre 240 x 280 px ou 368 x 448 px pour les variantes rectangulaires.

Pour l'heure, on ignore quand cette nouvelle montre connectée arrivera sur le marché. Difficile par ailleurs de dire si toutes ces versions arriveront d'un coup, ou s'il faut s'attendre à des lancements échelonnés. 91Mobile estime par contre que cette possible OnePlus Nord Watch sera proposée à un prix de départ avoisinant les 5 000 roupies indiennes… soit un peu plus de 60 euros hors taxes. Affaire à suivre.