Une édition limitée de la OnePlus Watch sera disponible exclusivement sur Instagram le 7 juin

OnePlus annonce la mise en vente dans quelques jours d'une édition "Cobalt" de sa montre Watch. Celle-ci dispose d’un cadran unique avec un verre en saphir spécialement traité, pour une résistance exceptionnelle aux rayures. Le boîtier de la montre est fabriqué en alliage de cobalt, un matériau annoncé comme deux fois plus dur et plus résistant à la corrosion que l’acier inoxydable traditionnel.