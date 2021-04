La OnePlus Watch répare ses erreurs et prépare l'arrivée de l'écran toujours allumé

Dans une prochaine mise à jour, OnePlus a d'ores et déjà confirmé la disponibilité d'un mode Always On. Un affichage permanent réclamé par de nombreux utilisateurs, quitte à mettre à mal la batterie de la tocante connectée. Une mise à jour qui permettra également de déclencher la caméra du smartphone appairé et d'apporter une centaine de nouveaux exercices.

De bonnes choses à venir donc pour la OnePlus Watch, même si nombreux sont ceux à estimer que les fonctionnalités apportées par la mise à jour en cours de déploiement, comme celles à venir, auraient du être présentes dès la commercialisation de la montre…