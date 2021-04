Le OnePlus Nord LE sera produit en... Un seul exemplaire

C'est via les forums officiels OnePlus qu'Andy Liu a tenu à présenter le tout nouveau OnePlus Nord LE. Il s'agit ici d'un OnePlus Nord « classique » , doté du même écran AMOLED 90 Hz, de la recharge rapide Warp Charge 30… mais avec une nouvelle finition « smooth », et une couleur qui vire de l'orange au vert.

Son nom, OnePlus Nord « LE » pour « Literally only one Edition ». En effet, le constructeur indique que ce nouveau smartphone sera produit en un seul et unique exemplaire.