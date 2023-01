Faites vos valises ! Des hôtels e-sport en Chine s'équipent en GeForce RTX 4090

De fait, des plus en plus d’entreprises, et ce, quel que soit leur domaine, cherchent à orienter les consommateurs vers la location plutôt que vers l’acquisition. Dans le cadre des joueurs et spécifiquement de NVIDIA, l’exemple le plus emblématique de cette stratégie est bien sûr la plateforme de cloud gaming de la marque. Si vous prenez l’abonnement GeForce Now RTX 4080 par exemple, facturé 20 euros le mois au prix fort soit 240 euros l’année, il faudrait l’utiliser plus de six ans avant de rentabiliser l’achat d’une GeForce RTX 4080 à son prix recommandé (1 469 euros).