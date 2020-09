GeForce 30xx : Seasonic dévoile son connecteur 12 broches gratuit

Le constructeur taïwannais a en effet dévoilé son propre connecteur 12 broches, compatible avec les nouvelles GeForce RTX Ampère, comme la GeForce RTX 3080 testée par nos soins. Comme il s'agit d'un connecteur liant directement l'alimentation à la carte graphique, et non d'un « adaptateur », la firme espère passer sous les radars de NVIDIA… et éviter tout désagrément à ses clients.