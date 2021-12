Possesseur d'un smartphone Motorola ? Découvrez quand sera disponible la mise à jour vers Android 12

Motorola est une société habituée d'Android, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle a appartenu à Google et même travaillé avec la firme de Mountain View sur le Nexus 6, donc l'expérience « pure » d'Android fait partie de ses habitudes. L'entreprise américaine n'est d'ailleurs pas près de changer de cap, comme elle l'a rappelé sur son site officiel où elle a expliqué que, selon elle, « les consommateurs méritent le système d'exploitation Android le plus pur possible, sans skins logiciels encombrants ni applications en double ».