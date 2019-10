Microsoft veut connecter 40 millions d'usagers supplémentaires à Internet d'ici 2022

Un programme déjà lancé aux États-Unis

Exploiter les fréquences TV non utilisées

Source : Engadget

D'après les études les plus récentes, la moitié de la population mondiale a désormais accès à Internet. Cette statistique positive traduit inévitablement une réalité plus préoccupante : il y a encore un individu sur deux dans le monde qui ne peut pas se connecter à Internet. D'autant que, parmi les populations les plus isolées, notamment dans les zones rurales et dans les pays en développement, seule une faible proportion dispose d'un accès haut débit et/ou d'une connexion à domicile.Pour lutter contre cette inégalité, Microsoft a lancé un programme nommé « Airband Initiative » en 2017. Son but : fournir un accès Internet à haut débit aux populations rurales des États-Unis, avec un objectif de 3 millions de personnes bénéficiaires d'ici 2022. Et dorénavant, cette initiative va connaître un prolongement à l'international.En effet, l'entreprise a indiqué vouloir venir en aide aux populations isolées à travers le monde, en commençant par des projets en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. Ambition de ce nouveau programme étendu : connecter 40 millions d'individus supplémentaires d'ici 2022.À cet effet, Microsoft privilégie une approche locale, convaincue qu'une méthode donnée peut aussi bien fonctionner dans une région qu'être totalement inefficace dans une autre. La société entend donc s'appuyer sur les communautés locales et nouer des partenariats avec les fournisseurs d'accès à Internet des territoires concernés, afin de proposer des offres fiables et abordables.Par ailleurs, d'un point de vue technique, l'entreprise souhaite exploiter le « TV White Space », pour une couverture étendue du réseau. Ce terme désigne une partie du spectre radio des basses fréquences, traditionnellement dédié à la diffusion des signaux de télévision, mais qui n'est généralement pas entièrement utilisé. L'idée serait donc de tirer parti de ces « fréquences libres » pour couvrir un vaste espace autour de l'antenne-relais. Et ainsi contribuer à limiter l'isolement des populations rurales.