Windows 11 : bientôt une amorce du système sur SSD obligatoire pour les OEM ?

Le lancement de Windows 11 a été marqué par l’obligation de la présence d’un module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0. Cet impératif a rendu un certain nombre d’ordinateurs, pourtant loin d’être obsolètes, inaptes à supporter, du moins officiellement, cette version du système d’exploitation. Mis à part cette exigence, les autres restent relativement modérées : processeur 64 bits, 1 GHz et avec au moins 2 cœurs, 4 Go de RAM, un périphérique de stockage de 64 Go ou plus, sans discrimination SSD/HDD.