Réparabilité : vous aimez Logitech ? Vous allez adorer cette nouvelle !

L'an dernier, Google annonçait un partenariat avec iFixit pour permettre aux utilisateurs de réparer simplement et par eux-mêmes leur smartphone. Cette initiative a également été adoptée par Samsung et Valve, et concerne aujourd'hui le groupe Logitech. La marque suisse va bientôt fournir des pièces détachées officielles, sans oublier des tutoriels pour permettre la réparation DIY.