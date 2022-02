Claviers, souris : Logitech dépasse son objectif d’utilisation de plastique recyclé

« Nous prenons des mesures importantes pour changer les codes et proposer des solutions révolutionnaires en matière de matériaux, d'avancées en matière d'emballage et de circularité afin de réduire l'impact carbone de l'entreprise. Notre double ambition ultime est d'avoir un impact positif sur l'environnement et la société, ainsi que de faire progresser l'ensemble de notre secteur en partageant notre approche et en collaborant », a déclaré Prakash Arunkundrum, Responsable des opérations mondiales et du développement durable du groupe. Fier signataire du Climate Pledge, Logitech se fixe ensuite pour objectif de capturer plus de carbone qu’il n’en crée d’ici 2030.