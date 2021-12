La gamme 2022 des téléviseurs OLED de LG pourrait embarquer une diagonale de 42"

L'AfterShokz Aeropex est un casque entièrement dépourvu de technologie d’isolation phonique ; il ne produit pas non plus le meilleur son du moment… Mais cela ne l’empêche pas de faire partie des dispositifs audio les plus séduisants du marché, grâce à l’exploitation de l’ostéophonie. Rien que pour cela, on ne pouvait pas passer à côté !