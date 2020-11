Economisez 200€ sur ce Lenovo IdeaPad, un PC portable idéal pour le télétravail !

Si vous recherchez une bonne configuration sans pour autant exploser votre compte en banque, Fnac propose une belle réduction de 200 € sur le Lenovo IdeaPad 3. Affiché maintenant à moins de 400 € soit 33% de remise immédiate sur son prix normal, vous allez pouvoir profiter de toute sa puissance à moindre prix.

Il est animé par un processeur AMD Ryzen 5 3500U cadencé à 2,1 GHz et jusqu’à 3,7 GHz en mode boost. Il dispose de 8 Go de mémoire vive DDR4 et de 4 Mo de mémoire cache. Pour la partie graphique, il possède un GPU AMD Radeon Vega 8 qui affichera sur un écran HD de 15,6“.

Côté stockage, le PC est équipé d’un double disque dur. Le premier de 128 Go est au format SSD, ce qui lui garantira un démarrage rapide et des lancements d’application sans attente. Pour stocker vos données en quantité, vous avez un disque dur SATA de 1 To à 5400 tr/mn. De plus, ce PC portable dispose d’un lecteur de carte 4 en 1 acceptant les formats MMC, SD, SDHC et SDXC.