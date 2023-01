Lenovo dévoile son ThinkPhone by Motorola... un smartphone inspiré par les PC ThinkPad

« Voici le Lenovo ThinkPhone by Motorola, conçu pour offrir aux entreprises un smartphone avec les mêmes qualités et le même niveau de fiabilité que tous les autres appareils de la marque Lenovo Think », explique le constructeur chinois dans son communiqué. Annoncé pour les 30 ans de la gamme ThinkPad (anciennement détenue par l'américain IBM), le ThinkPhone a été conçu dès sa genèse pour fonctionner de pair avec les PC ThinkPad, et notamment les nouveaux ThinkPad X1 Carbon Gen 11, dévoilés en décembre.

Sur le plan technique, l'appareil comporte encore de nombreuses zones d'ombre. À date, on sait néanmoins qu'il pourra compter sur un processeur Qualcomm Snapdragon 8+Gen 1 et sur un écran Full HD+ de 6,6 pouces, sans plus de précisions sur la technologie d'affichage employée. L'appareil s'appuiera aussi sur un capteur photo principal de 50 Mpx et sur une technologie de charge rapide TuboPower, en 68 W. Cette dernière est censée permettre de recouvrer « l'énergie pour la journée en seulement quelques heures de recharge », promet le fabricant.