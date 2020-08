Près de 200€ de réduction pour le PC portable Lenovo Ideapad 15,6" avec i5 et GTX 1050

Cdiscount est encore mobilisé pour vous permettre d'accéder à des réductions très avantageuses. Le site bordelais offre aussi quelques avantages comme la livraison gratuite à domicile et la possibilité de payer en quatre fois (153,62€ au moment de l'achat puis 153,59€ par échéance). Les adhérents au service Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) profiteront même de la livraison express sans frais supplémentaires. La garantie de base est valable pendant deux ans.

Le PC portable Lenovo Ideapad présenté dans ce bon plan est équipé d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. La technologie anti-éblouissement est de la partie. Sa configuration repose sur un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300HF à 2,4 GHz accompagné d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, de 8 Go de RAM et d'une mémoire interne de 256 Go via SSD. Le système d'exploitation est Windows 10 Édition Familiale 64 bits.

Ainsi, vous pourrez jouer à de nombreux jeux vidéo dans de très bonnes conditions avec ces composants. Faites tout de même attention car l'espace de stockage est assez limité.