ATX 3.0 : un nouveau design pour que les prises de nos cartes graphiques arrêtent de fondre

Cette recommandation d'Intel devrait donc encore réduire les cas de fonte du massif connecteur adopté par NVIDIA pour alimenter ses derniers monstres de puissance (et de prix) à l'appétit d'ogre. Certains n'ont d'ailleurs pas attendu de telles enquêtes pour proposer des alternatives plus résistantes et faciles à installer.

Il convient en effet de retenir que dans de nombreux cas, la fonte trouvait sa source ailleurs que dans le design du connecteur. La faute était ainsi souvent imputée à un manque d'espace dans la tour ou au fait que le connecteur n'était pas correctement relié.

Toujours est-il qu'une harmonisation du design et une meilleure sensibilisation des utilisateurs devraient venir limiter d'autant la casse. Si tant est que l'on accepte de courir le risque, au vu du prix appliqué aux modèles de cartes graphiques RTX 4000 utilisant ce connecteur.