Intel ARC Alchemist DG2-128 : l'entrée de gamme fera face à la RTX 2050 de NVIDIA

Rappelons enfin que selon les dernières rumeurs le GPU DG2-128 pourrait faire l'objet de trois variantes avec un modèle desktop doté de 128 unités d'exécutions / 6 Go de mémoire pour un TDP de 75 W, un modèle laptop avec les mêmes 128 UE, mais 4 Go de mémoire pour un TDP de 35-50 W et, enfin, un modèle 96 UE avec 4 Go et un TDP de 35 W.