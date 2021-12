Des processeurs Renoir-X et Vermeer-S arriveraient en début d'année chez AMD

Il serait toujours question de processeurs sur socket AM4 et basés sur les cœurs Zen3, mais ces derniers seraient revus et corrigés afin d'intégrer la dernière nouveauté d'AMD : le 3DV Cache. Rappelons qu'il s'agit pour la firme de Lisa Su « d'empiler » le cache verticalement afin d'en doper la capacité et donc les performances de la puce.