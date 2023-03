La Huawei Watch Ultimate arrive bientôt, l'Apple Watch Ultra n'a qu'à bien se tenir !

Il n'y a pas que la plongée qui distingue la Watch Ultimate de ses concurrentes. Outre sa résistance accrue à l'eau, la smartwatch asiatique tente l'aventure du zirconium, délaissant le classique titane. Le fabricant chinois annonce que son boîtier est 2,5 fois plus dur et 4,5 fois plus solide que l'acier inoxydable. À ceci, ajoutez la présence d'un écran AMOLED en saphir de 1,5 pouce. Quant à la lunette, elle se pare de céramique. Tout ceci fait penser à la Huawei Watch GT 3 Pro Titanium, dont l'Ultimate reprend d'ailleurs beaucoup de fonctions consacrées à la santé.

La montre premium récupère ainsi l'ECG et la capacité à vérifier la vitesse d'onde de pouls. Le suivi du SpO2 est bien entendu de la partie, de même que le suivi du rythme cardiaque et du sommeil.

Huawei n'oublie pas les sportifs amateurs de trail et autres sorties de longue haleine. La Watch Ultimate adopte un nouveau mode de batterie moins gourmand en ressources, nommé Exploration. Celui-ci diminue la fréquence de capture du GPS et du rythme cardiaque. Notez au passage que la tocante utilise une puce GPS double bande, incontournable en haut de gamme. De plus, pour les sorties nocturnes, le cadran peut basculer en mode sombre afin de ne pas agresser les yeux.

Pour finir, on constate l'apparition d'un nouveau bouton sur le côté haut gauche du boîtier. Il vient en complément de la couronne rotative et du bouton à droite. Côté autonomie, c'est toujours excellent, avec deux semaines d'usage annoncées par le fabricant. La Watch Ultimate se recharge aussi rapidement : 60 minutes suffisent à faire le plein de la batterie !