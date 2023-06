Vous souvenez-vous des smartphones HTC ? Ils reviennent en France, en voici le premier modèle

S'il fut un temps où HTC était une référence en France (et dans le monde) sur le marché du smartphone Android, la marque taïwanaise avait progressivement perdu de sa superbe. Passant de quatrième constructeur mondial en 2009 à des années plus sombres, qui vont forcer la société à licencier plus de 2 250 employés quelques années plus tard, rares sont ceux qui songeaient au retour de la marque sur le marché de la téléphonie.