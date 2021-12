Moins de 700€ pour ce PC Portable HP avec AMD Ryzen 7, c'est Noël avant l'heure !

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable d'HP, une marque bien connue dans le domaine. Celui-ci affiche une dalle IPS 17,3" FHD (1920x1080), couronné d'une webcam 720p.

Il présente également une fiche technique très correcte pour ce prix en promotion, avec en tête de liste un processeur AMD Ryzen 7-5700U 8 cœurs cadencés jusqu'à 4,3 Ghz et 16 threads ; une carte graphique intégrée AMD Radeon ; 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. À noter qu'il vient accompagné d'une version Famille 64 bits de Windows 10 installée nativement. Une fiche technique somme toute plutôt complète qui en fait un solide candidat pour un usage personnel ou pour le télétravail.

Côté connectique, ce PC portable d'HP s'en sort également bien, avec deux ports USB Type A SuperSpeed, un port USB type C SuperSpeed, un port HDMI 1.4b et une prise combo casque/micro. Il supporte également le Bluetooth 4.2 et le Wi-Fi 802.11.

Le tout est enveloppé dans un écrin aussi élégant que compact couleur argent naturel, avec un clavier rétroéclairé permettant une utilisation même dans une faible lumière. Ce PC portable comporte une batterie Li-ion 3 cellules 41 Wh, qui promet une autonomie plutôt convaincante de huit heures et 15 minutes. Il peut également compter sur une charge rapide lui permettant de récupérer 50% de sa batterie en environ 45 minutes.