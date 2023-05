Si vous n'arrivez pas à utiliser votre imprimante HP, c’est peut-être à cause de ce bug

Si vous êtes en possession d'une imprimante HP OfficeJet et que vous n'avez pas encore installé la dernière mise à jour, alors nous vous encourageons vivement à ne pas la télécharger. Cet update semble en effet causer de sérieux soucis auprès d'un certain nombre de consommateurs. Un écran bleu et le code erreur 83C0000B ont soudainement fait leur apparition sur des imprimantes de la gamme OfficeJet, et il semble totalement impossible de résoudre soi-même le problème. Eh oui, pour réinitialiser l'imprimante aux paramètres d'usine, il faut obligatoirement accéder à l'écran tactile…