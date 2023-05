Guerre des brevets : que se reprochent Google et Sonos ?

À partir de ce lundi 8 mai 2023, les deux sociétés s'affrontent devant une cour de justice fédérale à San Francisco. Sonos accuse Google d'avoir copié et violé plusieurs de ses brevets pour mettre au point une technologie de connexion sans fil multiroom utilisée pour ses appareils audio. Des options de contrôle de volume et de synchronisation de multiples haut-parleurs entre eux sont concernées.

Dans un premier temps, Sonos réclamait 3 milliards de dollars de dommages et intérêts. Après un premier épisode judiciaire, le spécialiste du son a fortement réduit ses exigences et demande désormais au tribunal de lui accorder une compensation de 90 millions de dollars.

Google et Sonos avaient collaboré pour intégrer le service de streaming musical du premier cité dans les produits du second. Sonos accuse Google d'en avoir profité pour lui voler ses technologies. Jose Castaneda, porte-parole de Google, estime que Sonos « avait mal interprété notre partenariat et notre technologie » et que l'affaire concerne « certaines fonctionnalités très spécifiques qui ne sont pas couramment utilisées », rapporte Reuters.