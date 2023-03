C'est n'importe quoi. Pas encore sorti, le Pixel 7a de Google est déjà sur eBay

Que se passe-t-il donc chez le géant de la tech Google ? Le constructeur a, semble-t-il, de gros trous à colmater dans ses tuyaux, au vu des fuites énormes qu'il a à subir avec ses smartphones. On a en effet déjà parlé du précédent Google Pixel 7, échappé dans la nature bien avant son lancement. Un scénario qui n'a pas été suivi de leçons pour l'entreprise dirigée par Sundar Pichai.

Car maintenant, c'est le Google Pixel 7a, la version plus abordable des téléphones de la marque, qui enchaîne les apparitions en avant-première, avant sa présentation officielle du 10 mai. On a ainsi pu en savoir plus sur ses caractéristiques, mais surtout l'observer sous toutes les coutures avec plusieurs photos apparues sur la toile. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui est franchie, puisqu'il a carrément été mis en vente sur eBay !