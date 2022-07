Le Google Pixel 7 Pro fuite de nouveau avec un prototype dans la nature

Enfin ! Après des mois de teasing et de non-annonces, la nouvelle marque londonienne de Carl Pei officialise son premier smartphone, le Nothing Phone (1). À force de leaks et de rumeurs, on connaissait déjà - presque - tout puisque le prix, les coloris et la fiche technique du Nothing Phone (1) avaient fuité avant l’officialisation du modèle.