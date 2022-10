Quelles fonctionnalités du Google Pixel 7 arrivent sur votre "ancien" Pixel

Les trois smartphones de la série Pixel 6 obtiennent aussi le cadrage guidé introduit avec les Pixel 7. Cette fonctionnalité d'accessibilité aide les personnes atteintes de déficience visuelle à prendre des selfies en restant dans le cadre grâce à l'envoi de signaux audio et haptiques.

De plus, Google a communiqué sur des améliorations apportées à Real Tone lors de sa présentation des Pixel 7, et celles-ci arrivent sur les Pixel 6. Cette fonction, qui promet de reproduire toutes les carnations de manière plus authentique, devient plus performante et compatible avec le mode nuit et le mode portrait.

L'audio spatial pour les écouteurs sans-fil Pixel Buds Pro sera aussi pris en charge par les Pixel 6. Quant à la bien pratique transcription des messages vocaux, qui permet de s'éviter l'écoute de longs et multiples audios, elle s'invite sur tous les modèles de Pixel à partir du Pixel 4a.