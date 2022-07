Une fonctionnalité du Pixel 6a va arriver sur les Pixel 6 et 6 Pro

Avec son Pixel 6a, Google introduira la fonctionnalité de « Camouflage ». Et d’après les premiers tests de The Verge, celle-ci se révèle extrêmement concluante. Contrairement à la gomme magique, cette fonction ne consiste pas à supprimer un objet (le risque étant souvent d’y voir apparaître des artefacts), mais plutôt à en limiter la gêne. Par exemple, si un élément de couleur vive distrait le regard vers l’arrière-plan de votre photo, vous n’aurez qu’à recourir à la fonction de camouflage afin d’en réduire considérablement la tonalité. Celle-ci s’occupera alors de désaturer l’objet en question et vous permettra ainsi de focaliser l’attention sur votre sujet. Pratique !