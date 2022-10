Conférence Google Pixel : smartphone, montre intelligente, à quoi s'attendre (et comment la regarder) ?

Le plat de résistance de cet évènement made by Google sera bien évidemment l'annonce officielle des nouveaux smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro. La marque a déjà dévoilé le design de ses nouveaux téléphones et de nombreux leaks se sont chargés d'en révéler les caractéristiques et les prix.

Le Pixel 7 devrait proposer une fiche technique qui se compose ainsi :