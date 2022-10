Pixel Watch : et maintenant, un unboxing !

On connaît désormais aussi les deux tailles des bracelets inclus dans chaque boîte. La version S sera adaptée pour des poignets entre 130 et 175 mm, et la version M, pour des poignets d'une taille comprise entre 165 et 210 mm.

Le packaging permet également de savoir que Wear OS 3.5 sera proposé avec cette Pixel Watch, et que Fitbit sera bien de la partie pour les services liés au fitness, ce que de précédentes fuites il y a quelques heures avaient déjà confirmé.