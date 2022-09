Le stock de SoC Tensor de Google pourrait être recyclé dans un appareil qui sortira prochainement

Le développeur Kuba Wojciechowski a fouillé dans le code d'Android et a trouvé de multiples références à un appareil nommé « Tangor », produit par le moteur de recherche et muni du Google Tensor (nom de code « gs101 ») qui ne contiendrait ni puce GPS ni modem pour se connecter au réseau mobile. Le baromètre et le capteur de proximité seraient également aux abonnés absents.

Cet appareil serait en fait la future Google Pixel Tablet, brièvement présentée par Google sur scène lors de la Google I/O 2022 et dont la sortie n'interviendrait pas avant 2023. Tangor serait ainsi le nom de code donné en interne à la prochaine tablette.

L'absence de connectivité cellulaire ou de GPS a du sens quand on se souvient de la rumeur d'un nouveau produit Google pour la maison, semblable aux écrans connectés Google Nest Hub, mais dont l'écran serait détachable, pour être utilisée en mode tablette.