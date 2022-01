Selon un fabricant d'étuis de smartphones, le Pixel 6 est un véritable succès commercial

L'information reste à prendre avec des pincettes étant donné que la firme australienne ne donne pas plus de chiffres exacts que Google, dont elle est partenaire officiel dans le cadre du programme de certification « Made for Google ». Bellroy affirme néanmoins que les coques pour le Pixel 6 sont, à ce jour, « sa réalisation la plus populaire ». Cette constatation a été formulée à la fois dans un post Instagram du fabricant et dans sa newsletter de fin d'année.