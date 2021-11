Pilote de drones ? Nous vous déconseillons d'acheter un Google Pixel 6

Les applis du constructeur ne rencontrant aucun souci sur les précédents smartphones de Google — même sous Android 12 —, tout porte donc à croire que c'est la puce Google Tensor (exclusive aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro) qui est en cause. Au vu du nombre d'occurrences remontées sur les forums de DJI, le souci a été classé en « problème connu ». Et dans l'attente d'une résolution prochaine, un modérateur conseille aux utilisateurs « d'emprunter ou d'utiliser un autre smartphone compatible ».