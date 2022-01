Ce PC portable gamer Asus avec sa RTX 3070 est à prix choc

Cette offre s'intéresse donc d'un PC portable gamer Asus, une marque réputée dans le domaine, modèle TUF Dash. Il présente une dalle IPS 15,6" FHD couronnée d'une webcam HD et dotée d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, ainsi que d'une fonction anti-éblouissement.

Au-delà d'une dalle taillée pour le jeu, le Dash TUF embarque une fort convoitée carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070, un processeur Intel Core i5 11 370H quadricœurs cadencés entre 3,3 Ghz et 4,8 Ghz et huit threads ; 16 Go de RAM DDR4 3 200 Mhz (pour une capacité totale de 32 Go) et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go. Une fiche technique en somme taillée pour la nouvelle génération de jeux. Notons qu'il embarque nativement une version familiale de Windows 10 64 bits.

Côté connectique, le Dash TUF intègre une prise combo casque/microphone, trois ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 4, un port HDMI et un port Ethernet. Il affiche également une batterie 4 cellules Lithium Ion d'une capacité de 76 Wh.

En plus d'une fiche technique attirant certainement la convoitise, le Dash TUF présente un design futuriste se mariant parfaitement avec ce qu'il embarque. Paré d'un coloris joliment appelé « gris éclipse », il affiche une ligne qui saura satisfaire les joueuses et joueurs les plus esthètes, notamment au travers de son clavier rétroéclairé particulièrement silencieux.