Un Chromebook Asus à moins de 200€ : le cadeau idéal pour Noël !

Les Chromebook ont la particularité de fonctionner, comme leur nom l'indique, sous ChromeOS. Il s'agit d'un système d'exploitation développé par Google qui est calqué sur les versions d'Android que l'on retrouve sur les smartphones.

Les Chromebook ont donc un allumage et une vitesse d'exécution plus rapide, car les apps et l'OS qui les composent sont plus légers. C'est pour ça que le Asus 14" présenté ici ne dispose "que" d'une mémoire de 64 Go eMMC. Il s'agit d'un format de stockage qui se situe entre le disque dur et le SSD en termes de performances.

Ce modèle est équipé d'un processeur Intel Celeron N3350 avec puce graphique intégrée. Il affiche une résolution de 1280 x 720 pixels et ne pèse que 1,45 kg. Il peut donc être emmené partout sans prendre de place. Pour ce qui est de l'interface, il dispose d'un port ‎MicroSD, USB, Audio 3,5 mm et USB-C. Ce dernier peut être utilisé pour un affichage sur un second écran.