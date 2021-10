Un PC gamer portable 15" à un prix ultra compétitif

Asus propose un PC avec son modèle FX571LI-AL246 vendu sur Rue du Commerce. Il s'agit d'un ordinateur doté d'un écran IPS de 15" anti-reflet avec une résolution en Full HD de 1920x1080 pixels.

Le processeur est un Intel Core i5-10300H 2,5 GHz avec quatre coeurs. La carte graphique, quant à elle, est une Nvidia GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de mémoire dédiée. Elle vient en back-up du chipset interne Intel UHD Graphics 630 et prend le relais si jamais ce dernier ne suffit pas.

Cette transition est possible grâce au système Optimus qui évalue automatiquement le besoin en termes de puissance. Ainsi, il va switcher automatiquement entre le chipset et la carte graphique.

La mémoire n'est pas en reste, avec un SSD d'une taille raisonnable de 512 Go. Et surtout 16 Go de RAM pour pouvoir jouer tranquillement, aussi bien que pour faire de la bureautique simple.

La connectique est aussi suffisamment complète, avec deux ports USB 2, un port USB 3.2, un port USB-C 3.2 et un port HDMI 1.4.