Belle promotion sur ce PC portable gamer ASUS 15,6" avec un mois offert au Game Pass

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable gamer d'ASUS, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine. Il propose un écran 15,6" FHD doté d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz, ainsi qu'une fonction anti-éblouissement. Il bénéficie de nombreuses technologies comme Hyper Cool ou encore un système de refroidissement anti-poussière venant lui assurer une certaine longévité.

Il embarque une carte graphique NVIDIA GTX 1650, un processeur Intel Core i5 9300H quatre cœurs cadencés entre 2,4 et 4,1 Ghz et huit threads, 8 Go (jusqu'à 32 Go) de RAM DDR4 et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Une fiche technique solide pour son prix, permettant de jouer tranquillement à de nombreux jeux récents en 1 080p. À noter qu'il embarque nativement une version Home de Windows 10 64 bits.

Il ne démérite pas non plus côté connectique : un port Ethernet, deux ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB 2.0, un port HDMI et une prise combo casque/microphone. Il supporte le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Il embarque également une webcam 720p HD. Ce PC portable gamer ASUS est équipé d'une batterie 3 cellules Lithium Ion d'une capacité de 48 Wh, promettant une autonomie d'au moins cinq heures.

Tout ceci engoncé dans un élégant écrin d'un noir joliment appelé « feu de joie » et assez compact : 2,2 kg pour 36 cm de longueur, 26,2 cm de profondeur et 2,6 cm de hauteur en format fermé. Pour parfaire le tableau, cette offre s'accompagne d'un mois offert au Game Pass PC.