Très bon prix pour ce PC portable gamer Asus avec le couple AMD Ryzen 5 et GTX 1660Ti

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais sous un jour ouvré. Il est possible de payer en quatre fois, soit 22,70€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit d'un PC portable gamer ASUS, marque qu'on ne présente plus, modèle TUF Gaming A17. Il présente une dalle IPS 17,3" FHD dotée d'un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 144 Hz et d'une fonction anti-éblouissement.

Il embarque également un processeur Ryzen 5 4600H 6 cœurs cadencés entre 3 et 4 Ghz, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6Go GDDR6, 8 Go de RAM DDR4 cadencés à 3 200 Mhz (pour une capacité maximale de 32 Go) et un SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 d'une capacité de 512 Go. Une fiche technique somme toute solide pour un tel prix. Notons que le TUF Gaming A17 dispose nativement de Windows 10 en guise de système d'exploitation.



Côté connectique, ce PC portable gamer ASUS embarque une prise combo casque/microphone, un port USB-C 3.2 Gen 2, 2 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un port HDMI et un port Ethernet.