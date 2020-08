ASUS dévoile son Vivo AiO V222 : un AiO de 21,5 pouces sous Intel Core de 10ème génération

Pour l'heure, le PC est décliné en trois versions de base. La première est annoncée à 679. Elle comprend un Core i3-10110U (2 cores / 4 threads cadencés entre 2,10 et 4,10 GHz), 4 Go de DDR4 en 2666 MHz (via deux barrettes So-DIMM) et 256 Go de SSD. La seconde conserve la même configuration, mais opte pour Windows 10 Pro (contre Windows 10 Famille pour le premier modèle). Son tarif passe ainsi à 779 euros.

La mouture la plus haut de gamme intègre par défaut un Core i5-10210U (4 cores / 8 threads cadencés entre 1,6 et 4,2 GHz), 8 Go de RAM et 256 Go de SSD pour un tarif de 929 euros.

Notez qu'il est possible d'opter pour un maximum de 16 Go de RAM et 512 Go de SSD M.2 en option. Il est aussi possible d'ajouter des HDD au format 2,5 pouces SATA et de troquer le Core i5 pour un Core i7-10510U (4 cores / 8 threads cadencés entre 1,8 et 4,9 GHz). Sur certaines déclinaisons, une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce MX110 2 Go est aussi disponible.