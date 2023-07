La ROG Ally grille les cartes SD, mais heureusement, il y a une solution

Si cette mise à jour est un début de solution, reste à voir si elle préviendra de manière totale le décès des cartes SD et la surchauffe de la ROG Ally. ASUS veille en tout cas au grain et cherche activement une solution plus pérenne.

Outre les problèmes de chauffe de la console, la mise à jour vient également corriger des cas intempestifs de freeze de l'appareil sur l'écran de chargement au démarrage lorsque les utilisateurs ont configuré un mot de passe en mode BIOS.