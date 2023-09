iPhone 15 : SIM, eSim, double SIM... On fait le point !

Faisons un rapide retour en arrière, il y a tout juste un an. iPhone introduisait sur le marché les iPhone 14 et iPhone 14 Pro, et bouleversait les habitudes de ses clients américains. En effet, ces nouveaux modèles n'intégraient plus de tiroir pour insérer sa carte SIM.

À la place, Apple imposait l'utilisation d'une eSIM. Cette dernière, intégrée au processeur mobile, remplace la SIM physique et s'active directement depuis l'interface d'iOS, le système mobile de l'iPhone. Les utilisateurs ont ainsi le choix entre ajouter la SIM de l'opérateur actuel, ou opter pour l'un des différents forfaits proposés chez les opérateurs concurrents.

La rumeur voulait qu'en France et dans d'autres pays européens, l'iPhone 15 soit lui aussi dépourvu de port eSIM, mais il n'en est finalement rien. Si la version US n'a plus de port SIM, la version européenne arbore toujours la petite trappe pour placer sa puce.