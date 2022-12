L'Apple Watch raciste ? Une plainte collective met en cause son capteur d'oxygène

Alex Morales explique avoir acheté une Apple Watch entre 2020 et 2021 en raison notamment de la présence de cet oxymètre. Mais il se serait vite rendu compte de résultats différents selon que le porteur était blanc ou noir. Or, d'après la plainte, la montre était « censée mesurer les niveaux d'oxygène dans le sang, et il pensait qu'elle le faisait sans tenir compte du teint de la peau ».

« Pendant des décennies, il a été rapporté que ces appareils étaient beaucoup moins précis pour mesurer les niveaux d'oxygène dans le sang en fonction de la couleur de la peau », est-il par ailleurs précisé dans le même document.

En conséquence, Alex Morales a porté plainte au nom de tous les consommateurs de New York ayant acquis une Apple Watch dans les délais légaux. Il l'a aussi fait au nom des résidents de l'Alaska, de l'Arkansas, de l'Idaho, de l'Iowa, du Mississippi, de la Caroline du Nord, du Dakota du Nord, de l'Utah et du Wyoming. Pour lui, Apple aurait enfreint les lois sur la fraude à la consommation et serait coupable d'enrichissement sans cause et de non-respect de la garantie expresse. Affaire à suivre ?