Apple doit de l'argent au fisc japonais : c'est quoi l'affaire ?

Tous ceux qui ont eu la chance de mettre un jour les pieds au Japon vous le diront : quand on fait du shopping, il n'est pas rare de tomber sur une affiche « Tax-free shop ». La promesse d'une économie sympa.

En effet, depuis de nombreuses années, il est possible pour tous les détenteurs d'un visa de moins de 6 mois au Japon (en clair, les touristes) de ne pas payer la TVA sur de nombreux produits. Pour en bénéficier, il suffit de faire ses courses dans les magasins qui disent pratiquer le duty free. L'exemption de la TVA (de 10 % au Japon) est alors appliquée soit directement à la caisse, soit à un comptoir accessible juste après le paiement.

Et il est possible de faire chauffer la carte pour des caddies assez remplis, puisque la limite pour des articles comme les cosmétiques ou la pharmacie est par exemple de 500 000 yens (environ 3 540 euros). Mieux encore, il n'existe tout simplement pas de limite pour les produits électroniques. Et c'est là que le bât blesse !