Enfin ! Le chargeur 5W d'Apple disparaît des rayons

En 2020, Apple avait retiré l'adaptateur secteur de ses iPhone et Watch (afin de réduire les déchets électroniques selon la marque), tout en prenant le soin de lancer un nouvel adaptateur secteur USB de 20W, qui quant à lui reste évidemment disponible à la vente, au même tarif de 25 euros. Il va sans dire que l'adaptateur 20W est plus puissant que l'ancien adaptateur USB d'Apple, lequel affiche une longévité record de plus de 15 années.