Aux US, Apple devra dédommager les utilisateurs pour le clavier Butterfly défectueux des anciens MacBook

Les avocats portant ce dossier s’attendent à un dédommagement s’élevant à 395 dollars pour les personnes ayant remplacé plusieurs fois leur clavier, 125 dollars pour celles qui ne l'ont remplacé qu'une seule fois et 50 dollars pour les personnes qui ont dû changer des touches. La décision de justice en faveur des plaignants prendra effet dans sept États américains (Californie, Illinois, New Jersey, New York, Washington, Floride et Michigan).