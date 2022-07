iPad mini 6 : Apple enquête sur les problèmes de charge provoqués par la mise à jour d'iPadOS 15.5

Comme rapporté par le média Mac Rumors, ce fameux problème empêche certains iPad mini 6 de se recharger depuis que l’OS a été mis à jour. La bonne nouvelle c’est qu’Apple est bel et bien conscient du problème et mène actuellement l’enquête afin d’y remédier au plus vite. Il y a donc fort à parier qu’il ne s’agisse plus que d’une question de temps avant que tout ne revienne à la normale.