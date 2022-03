Seriez-vous prêts à louer votre iPad ou votre iPhone auprès d'Apple ?

Comme le souligne The Verge, les modalités de cette possible offre d'abonnement sont encore très floues. On voit mal Apple proposer un iPhone ou un iPad au mois, comme il propose ses abonnements Apple TV+ ou Apple Arcade. Une durée d'engagement plus ou moins longue serait vraisemblablement d'actualité, et il serait alors possible de conserver l'appareil passé un certain stade.